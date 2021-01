Actualidade

O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, defendeu hoje que há espaço para diálogo entre o Presidente moçambicano e o líder dissidente da Renamo, Mariano Nhongo, manifestando o seu apoio ao processo.

"Acreditamos que existe um ambiente propício ao diálogo [entre Mariano Nhongo] e o Presidente Nyusi", refere uma nota distribuída hoje comunicação social.

Em causa está o anúncio feito pelo líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo dissidente do principal partido de oposição em Moçambique, em finais de dezembro, dando conta da suspensão das emboscadas e ataques de viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique, para permitir o início de negociações de paz com o Governo.