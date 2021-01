Actualidade

O Tribunal de Aveiro adiou a leitura do acórdão que estava marcada para hoje do processo de fraude fiscal envolvendo o empresário Manuel Godinho, principal arguido do caso Face Oculta, devido a uma alteração da qualificação jurídica dos factos.

Durante a sessão, o juiz presidente explicou que em função da nova qualificação jurídica, o coletivo de juízes decidiu imputar aos arguidos mais crimes do que aqueles de que estavam acusados.

No caso de Manuel Godinho, foram-lhe imputados mais três crimes, passando de três para seis crimes de fraude fiscal qualificada.