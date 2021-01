Actualidade

O coletivo de advogados do antigo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira mostrou-se hoje preocupado com o futuro da justiça no país, após a nomeação do antigo procurador-geral da República (PGR) Bacari Biai para a direção nacional da Interpol.

"Tudo aponta para que a situação da justiça venha a conhecer piores dias", afirmou o advogado Suleimane Cassamá, do coletivo de advogados que representa Domingos Simões Pereira, também líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, refugiado há quase um ano na sede da ONU, em Bissau.

Através de um despacho, o ministro da Justiça, Fernando Mendonça, nomeou interinamente Bacari Biai para liderar a Interpol na Guiné-Bissau, em substituição de Melânico Correia, suspenso ao abrigo de "necessidade de imprimir maior dinâmica" ao gabinete nacional daquela corporação policial.