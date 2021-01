Covid-19

O Centro de Coordenação Operacional do município de Câmara de Lobos elevou hoje o alerta neste concelho para laranja devido ao aumento de casos nos últimos dias e vai desenvolver uma plataforma de gestão da covid-19, anunciou a autarquia.

"O Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) reuniu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos elevando o nível de alerta municipal para laranja", pode ler-se na informação divulgada pelo município contíguo a oeste do Funchal.

O documento também adianta que foi apresentada a plataforma de Gestão Municipal da covid-19, um instrumento que visa "integrar, em tempo real, toda a informação relativa à situação pandémica no concelho".