Covid-19

Itália somou mais 20.331 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período em que também contabilizou 548 mortes associados ao novo coronavírus, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

O número de novos infetados é de cerca de 5.000 mais do que terça-feira, mas também foram realizados mais 43.000 testes de diagnóstico do que no dia anterior (178.000 contra 135.000).

Segundo os dados oficiais, a taxa de positividade (percentagem de positivos em relação aos testes realizados) situou-se hoje nos 11,3%.