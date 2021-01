Covid-19

O presidente da Câmara de São João da Pesqueira disse hoje que os mais de 60 utentes e funcionários do lar Pesqueira Amiga estão todos com teste positivo para o novo coronavírus e "todos assintomáticos".

"Segundo informações que tenho por parte do responsável do lar é que está toda a gente infetada, num universo superior a 60 pessoas, todos tiveram teste positivo, e estão todos assintomáticos, estão bem", afirmou hoje à agência Lusa o presidente daquele município do norte do distrito de Viseu, Manuel Cordeiro.

O presidente da Câmara referiu que no âmbito dos "testes que a Segurança Social de Viseu faz todos os meses aos funcionários dos lares do distrito com mais de 50 utentes, foi detetado um caso positivo" naquela instituição de São João da Pesqueira, na semana passada.