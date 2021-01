Covid-19

A ocupação das camas dedicadas à covid-19 nos hospitais do Norte era na segunda-feira de 78,3% nos cuidados intensivos, de acordo com dados da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) a que a Lusa teve hoje acesso.

Dados com data de segunda-feira revelam que estavam internados em Cuidados Intensivos na região Norte 213 doentes infetados com o novo coronavírus, sendo que 137 desses doentes estavam ventilados, correspondendo a 64,3% do total.

A taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos nos hospitais do Norte é de 78,3%.