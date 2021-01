Actualidade

O novo romance de Kazuo Ishiguro, o primeiro que publica desde que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, em 2017, sobre um ser artificial que deseja encontrar um dono humano, será publicado em Portugal no início de março.

"Klara and the Sun" vai ter publicação simultânea com a edição inglesa, que sairá no dia 2 de março, disse à Lusa a editora Gradiva, que, desde 1991, publica a obra do escritor britânico de origem japonesa.

Segundo a editora, o novo livro do autor de "Os Despojos do Dia" já está em fase de revisão.