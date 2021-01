Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, prometeu hoje uma equipa competitiva na visita ao Nacional, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, independentemente das condições climatéricas e do estado do relvado.

"Vai ser um jogo difícil, é uma equipa organizada, com um treinador de qualidade, num dia em que poderá haver uma tempestade na Madeira, o que pode dificultar o jogo. Temos de nos preparar para um terreno diferente, como aconteceu com o Belenenses SAD. Preparámos o jogo da melhor maneira e vamos ser muito competitivos", afirmou.

Em conferência de imprensa realizada no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, antes da partida da comitiva para a Madeira, Rúben Amorim apontou para um Sporting "igual ao que tem sido, com excelente atitude", mas deixou elogios ao Nacional.