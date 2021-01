Óbito/Henrique Segurado

As exéquias do poeta e jornalista Henrique Jorge Segurado Pavão, que morreu hoje, aos 90 anos, realizam-se no sábado, na Basílica da Estrela, em Lisboa, disse à Lusa a filha.

No sábado, pelas 16:00, será celebrada missa de corpo presente, seguindo-se o funeral para o Cemitério do Alto S. João, também em Lisboa, onde se realiza a cerimónia de cremação.

Na Basílica, o acesso à capela mortuária é restrito, segundo as normas da Direção-Geral da Saúde, em vigência, devido à pandemia de covid-19.