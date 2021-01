Covid-19

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora alertou hoje que as corporações estão com dificuldades face ao excesso de doentes com covid-19 transportados de lares e à demora na sua admissão no hospital.

"A questão da covid-19 e da Urgência" do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) "está difícil", porque a unidade "está cheia, tem dificuldades em receber os doentes", disse Inácio Esperança.

O responsável revelou que, fruto disso, "há várias corporações que têm ambulâncias, com doentes, paradas durante horas" no exterior do hospital.