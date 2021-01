Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa de Moçambique disse hoje que a Marinha de Guerra reforçou a fiscalização no porto de Mocímboa da Praia, ocupado em agosto por insurgentes, considerando que, embora existam rebeldes no distrito, a infraestrutura está controlada.

"O porto não continua com o inimigo. Eles andam por lá [no distrito] sim , um e outro, e, se calhar, promovem as suas atividades lá, mas a Marinha de Guerra fortificou o seu trabalho de fiscalização", disse Jaime Neto, em declarações à comunicação social na província da Zambézia, à margem da cerimónia do lançamento do recenseamento para o serviço militar.

Na noite de 12 de agosto, os grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado invadiram o porto de Mocímboa da Praia e os confrontos com as Forças de Defesa e Segurança deixaram um número desconhecido de mortos, incluindo elementos da força marítima, além de várias infraestruturas destruídas.