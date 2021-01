Mau tempo

Dois voos provenientes de Lisboa com destino à Madeira divergiram hoje para o Porto Santo devido à má visibilidade que afeta a zona do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha.

De acordo com o 'site' da ANA - Aeroporto da Madeira, os voos operados pela TAP que deviam aterrar às 19:10 e às 19:30, foram direcionados para o Porto Santo, sendo que num deles viaja a equipa de futebol do Sporting, que tem jogo marcado para quinta-feira com o Nacional.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira alertou hoje que, associado à depressão Filomena, está previsto um "agravamento geral" do estado do tempo no arquipélago da Madeira desde o início da próxima madrugada até ao final da tarde de sexta-feira.