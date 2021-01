Presidenciais

O Presidente da República afirmou hoje que está em vigilância e impedido de se juntar a "aglomerações significativas" durante 14 dias, na sequência do contacto com um elemento da sua Casa Civil infetado com o novo coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em direto para o Jornal da Noite da SIC, nas instalações desta estação de televisão, onde hoje irá participar enquanto candidato presidencial num debate com o líder do Chega e seu adversário na corrida a Belém, André Ventura.

Embora não tenha de cumprir isolamento profilático porque o contacto com o referido elemento da sua Casa Civil foi considerado de baixo risco, o chefe de Estado disse que a determinação das autoridades de saúde lhe "impõe uma vigilância passiva, o que implica não ir para aglomerações significativas durante 14 dias".