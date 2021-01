Covid-19

O afluxo de doentes com covid-19 ao hospital de Évora subiu "40%" entre o início e o fim de dezembro e deverá agravar-se, alertou hoje a responsável hospitalar, apelando ao transporte só de infetados que efetivamente necessitem.

"O apelo" é para que, "quem está positivo, mas que não necessita de cuidados hospitalares", permaneça na sua residência, seja domicílio privado, seja lar, "até efetivamente ter sintomas que justifiquem a necessidade de vir à Urgência do hospital", afirmou a presidente do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Segundo Maria Filomena Mendes, em declarações aos jornalistas, o que tem vindo a acontecer, nos últimos tempos, é que muita gente" está a ser transportada para aquela unidade, ainda para mais "muito concentrada".