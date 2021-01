EUA/Eleições

O candidato democrata Jon Ossoff ganhou hoje a segunda volta das eleições no estado norte-americano da Geórgia, tornando-se o mais jovem senador dos EUA e garantindo a maioria democrata do Senado, noticia a Associated Press.

Com 33 anos, Ossoff derrotou o republicano David Perdue, de 71, que ocupou o assento nos últimos seis anos e tinha o forte apoio do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump.

"Geórgia, obrigado pela confiança que me concederam", dissera já hoje o candidato, numa breve declaração em que reivindicara a vitória.