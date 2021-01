EUA/Eleições

Pelo menos um dispositivo explosivo foi encontrado perto do Capitólio dos EUA, depois de manifestantes pró-Trump terem invadido o edifício, e as autoridades dizem que ativistas usaram produtos químicos contra a polícia.

As autoridades norte-americanas disseram que o dispositivo explosivo não constituiu um risco para a segurança do Capitólio, mas a sua presença espoletou um forte dispositivo de segurança no seu perímetro.

O chefe da polícia de Washington, Robert Contee, disse ainda que alguns manifestantes usaram "irritantes químicos" contra os agentes de segurança destacados para garantir a segurança dos congressistas, que tiveram de interromper os trabalhos de contagem de votos do Colégio Eleitoral, para validar a vitória do democrata Joe Biden.