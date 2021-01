Actualidade

O Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, demarcou-se hoje da "direita persecutória" do líder do Chega e candidato presidencial André Ventura, que o acusou de "estar sempre a apaparicar o Governo".

Os dois candidatos às eleições presidenciais de 24 de janeiro tiveram hoje um frente a frente aceso, na SIC, em que Marcelo Rebelo de Sousa acabou a afirmar: "Eu sou da direita social, eu não tenho nada a ver com a sua direita. A sua é direita é uma direita persecutória, dos bons e dos maus, é uma direita em que há os justos e os injustos".

Logo no início do debate, o presidente e deputado único do Chega, André Ventura, considerou que os portugueses valorizam na sua candidatura "a capacidade de rutura, a vontade de fazer uma rutura" e defendeu que "este regime precisa de uma limpeza".