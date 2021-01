EUA/Eleições

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, manifestou hoje apoio e solidariedade à sua homóloga na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, após a violenta invasão do Capitólio por manifestantes pró-Trump.

Numa mensagem dirigida à Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a que a agência Lusa teve acesso, o italiano mostra-se "profundamente perturbado" por testemunhar as cenas de violência provenientes de Washington.

"Os meus pensamentos vão para a sua segurança e a dos seus colegas e espero que a ordem possa ser rapidamente restaurada e que uma transferência de poder pacífica possa ocorrer, em linha com os desejos do povo americano", escreve o líder do Parlamento Europeu, um dos maiores do mundo.