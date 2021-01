EUA/Eleições

O chefe da diplomacia portuguesa disse hoje que acompanha a situação em Washington com "muita preocupação e também com alguma estupefação", dizendo que o "ataque sem precedentes" ao Capitólio norte-americano não representa as instituições democráticas dos EUA.

"Muita preocupação e também com alguma estupefação. Isto não são os Estados Unidos, não são as instituições democráticas norte-americanas. É a primeira vez que uma transição entre dois presidentes não se faz de uma forma ordeira e coordenada como a Constituição e as leis americanas preveem", disse Augusto Santos Silva à Lusa.