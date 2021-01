Presidenciais

O candidato presidencial João Ferreira defendeu um reforço da capacidade produtiva do país para combater a crise pandémica e Tiago Mayan Gonçalves acusou-o de estar preso "no século XIX" e de propor uma "receita para o desastre".

Os candidatos à Presidência da República, João Ferreira, apoiado pelo PCP e PEV, e Tiago Mayan, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), participaram na quarta-feira num debate na TVI e divergiram na receita para combater a crise pandémica.

O eurodeputado comunista considerou que, repetir no país, o tipo de receitas que os "liberais costumam defender", como a austeridade, o embaratecimento dos custos do trabalho, os cortes salariais, as privatizações e liberalizações de um conjunto muito alargado de empresas e setores de atividade, "seria desastroso".