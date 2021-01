Actualidade

O ministro dos Transportes timorense cancelou hoje uma viagem do único 'ferry', que atualmente liga Díli a Ataúro, apesar do ministro da Presidência do Conselho de Ministros afirmar que não existe bloqueio à ilha.

A decisão surpreendeu o ministro da Presidência do Conselho de Ministros que disse à Lusa não existir qualquer bloqueio à ilha, devido à pandemia de covid-19.

Fidelis Magalhães adiantou que o ministro da tutela ia dar instruções nesse sentido aos responsáveis portuários.