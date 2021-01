Covid-19

As autoridades de Macau vão passar a exigir um resultado negativo do teste de ácido nucleico, feito, ou com relatório emitido, 72 horas antes da chegada ao território para quem viajar de países estrangeiros.

Macau "decidiu ajustar o período de validade do relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo dos viajantes oriundos de países estrangeiros que cheguem a Macau por via aérea, de sete dias após a data da amostragem para 72 horas (...) após a data de emissão do relatório", de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A medida entra em vigor às 00:00 na próxima quarta-feira.