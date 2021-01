EUA/Eleições

A cientista política luso-americana Daniela Melo considerou a invasão do Capitólio, na quarta-feira, em Washington, o culminar de um processo de deterioração que põe em causa a democracia nos Estados Unidos.

"Chegámos ao momento crucial em que a democracia americana está realmente em risco", disse à Lusa a especialista, que leciona na Universidade de Boston.

"É um momento muito frágil na democracia americana. Neste momento não são só as normas da democracia que estão em causa, são as próprias instituições democráticas", considerou Daniela Melo sobre a invasão protagonizada por apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, para impedir a sessão do Congresso para formalizar a vitória do democrata Joe Biden, nas eleições de novembro.