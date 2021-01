Actualidade

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso vermelho entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoadas.

O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte (até às 12:00 de hoje) e da agitação marítima, prevendo-se ondas de nordeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 10 metros de altura máxima (até às 06:00 de sexta-feira).