Covid-19

Mais de metade dos casos de covid-19 registados na Madeira no ano passado foram diagnosticados em dezembro, mês em que se verificaram 12 das 14 mortes até então, segundo uma análise da Lusa a dados oficiais.

Tendo em conta os boletins diários da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, é possível concluir que só no mês de dezembro foram registados na Região Autónoma da Madeira 967 casos de infeção pelo novo coronavírus, o que representa 54,9% do total verificado ao longo do ano (1.760).

O segundo mês com mais novos doentes foi o de novembro, com 346 casos (19,6% do total), seguido de outubro, com 225 casos (12,7%). Aliás, o número de casos mensais vinha a aumentar desde o verão: dois em junho, 14 em julho, 55 em agosto e 61 em setembro.