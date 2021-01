Covid-19

Quase metade dos casos de covid-19 registados nos Açores no ano passado foram diagnosticados em dezembro, mês em que foi testada a população da vila piscatória de Rabo de Peixe.

Analisando os boletins da Autoridade de Saúde Regional, a Lusa concluiu que só no mês de dezembro foram registados na Região Autónoma dos Açores 916 casos de infeção pelo novo coronavírus, o que representa 47,1% do total verificado ao longo do ano (1.942).