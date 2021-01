EUA/Eleições

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, considerou hoje "inaceitável" a violência praticada pelos apoiantes do Presidente em exercício, Donald Trump, no Capitólio e pediu "respeito pelo processo democrático".

"A violência de quarta-feira à noite no Capitólio de Washington é absolutamente inaceitável" e "deve acabar", declarou Steven Mnuchin em Jerusalém, antes de um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Chegou a hora de a nossa nação se unir e respeitar o processo democrático norte-americano", afirmou Mnuchin, que chegou a Israel na noite de terça-feira.