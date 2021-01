Actualidade

Os parlamentos de vários países foram recentemente alvo da ira popular antes da invasão que ocorreu na quarta-feira no Capitólio, em Washington, por apoiantes do Presidente em exercício dos Estados Unidos, Donald Trump.

Cenas de caos e violência ocorreram na quarta-feira em Washington, incluindo a invasão do edifício do Congresso por apoiantes de Trump que se recusavam a reconhecer a vitória do candidato democrata, Joe Biden, na eleição presidencial de 03 de novembro.

Durante o cerco e a invasão do Capitólio, pelo menos quatro pessoas morreram, 14 polícias ficaram feridos, dois deles em estado grave, e foram efetuadas mais de meia centena de detenções, de acordo com a polícia local.