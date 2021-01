Covid-19

O programa de estágios internacionais dirigido a jovens portugueses licenciados (INOV Contacto), que prevê 200 vagas para estágios em qualquer parte do mundo, está suspenso devido à pandemia de covid-19, segundo o promotor.

A 25.ª edição do programa, promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), deveria estar prestes a começar com um estágio ainda em Portugal, antes da distribuição pelas empresas localizadas um pouco por todo o mundo.

Contudo, ainda em 2020, durante o período das inscrições dos jovens licenciados, o INOV foi suspenso, "considerando a incerteza no que respeita à evolução da pandemia nos próximos tempos, que impõem a manutenção de diversas medidas restritivas no mundo inteiro, no sentido de tentar conter a propagação do vírus, nomeadamente a necessidade de isolamento social".