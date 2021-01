Covid-19

A África do Sul terá de vacinar 41,3 milhões de pessoas para quebrar o contágio do novo coronavírus que causou 844 mortes e mais de 21 mil infeções nas últimas 24 horas, disse hoje o ministro da Saúde.

"A única fonte de proteção será a vacinação, e acreditamos que na África do Sul, se for possível, todos devem ser vacinados, mas estimamos que será necessário imunizar entre 67% e 70% da população para se poder interromper o ciclo de transmissão", declarou Zweli Mkhize, num relatório ao parlamento através de videoconferência.

"A isso chamamos imunidade de grupo e que se baseia num cálculo feito por cientistas com base na transmissibilidade do vírus em termos do número de pessoas que cada pessoa pode infetar e de vários outros fatores para estimar o número mais seguro de pessoas que limitaria a propagação da infeção", adiantou.