Actualidade

O resultado de um programa de residências artísticas desenvolvidas durante a pandemia de covid-19 em três freguesias do concelho de Viseu vai ser partilhado com o público, no Teatro Viriato, na sexta-feira e no sábado.

"Desgarradas e meadas de onde não se vê o fim", da associação cultural Nicho, é o produto final do projeto "Diálogos", que foi desenvolvido entre março e setembro de 2020, nas freguesias de Calde, Cavernães e Côta.

"Foram residências artísticas de três pares de artistas, um mais jovem e outro mais experiente, que resultaram em três performances completamente distintas. Agora, há uma espécie de fusão destes três universos numa nova criação", explicou à agência Lusa Graeme Pulleyn, responsável pela coordenação artística do espetáculo.