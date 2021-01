Covid-19

A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS) da Guarda pediu hoje celeridade na vacinação dos idosos acolhidos em unidades da região, face ao aparecimento dos últimos surtos de infeção por covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da UDIPSS da Guarda, Rui Reis, pediu "celeridade na vacinação em face daquilo que é a realidade do interior do país e com base nos últimos surtos registados no distrito", destacando os casos mais recentes ocorridos em lares de idosos dos concelhos de Mêda, Pinhel e Fornos de Algodres.

"Seria importante que fosse dado mais ênfase ao interior, pelo grande número de idosos que existem nas Instituições Particulares de Solidariedade Social. Quer a Segurança Social, quer a Saúde fizeram o levantamento e estão a pedir dados [sobre o número de utentes e de funcionários de cada instituição de apoio a idosos do distrito da Guarda], mas era importante que as vacinas viessem para o terreno", disse o dirigente.