Covid-19

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu ativou o nível máximo do plano de contingência devido ao crescente número de casos de covid-19 e, apesar de ainda estar a responder às necessidades, está "praticamente no limite".

"Em termos de equipamentos materiais e humanos, os atuais ainda estão a responder às necessidades que temos, embora praticamente no limite", reconhece, em comunicado enviado à agência Lusa, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV).

À semelhança do que acontece noutros pontos do país, também o CHTV se deparou "com um aumento do número de infeções por covid-19" e, nesse sentido, faz um apelo para a necessidade de manter os conselhos definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e de se redobrar os cuidados" de forma a "baixar a tendência".