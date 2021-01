Covid-19

Cinco misericórdias do distrito de Coimbra registam cerca de 120 casos de contágio por covid-19, com a instituição de Soure a registar a situação mais grave, informou hoje um dirigente distrital da União das Misericórdias Portuguesas (UMP).

António Sérgio Martins, presidente do Secretariado Regional de Coimbra da UMP, disse à agência Lusa que a maioria das pessoas infetadas pelo novo coronavírus são utentes das misericórdias de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Cantanhede, Oliveira do Hospital e Soure.

"Infelizmente, temos casos ativos" nos lares que integram a rede distrital da UMP, com um total de 22 misericórdias, adiantou o também provedor da Santa Casa da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito.