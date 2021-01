Actualidade

O Prémio literário LeYa volta este ano a ser atribuído, depois de ter sido suspenso em abril do ano passado, mas com o valor pecuniário de 50.000 euros, metade do atribuído em edições anteriores, anunciou hoje o grupo editorial.

"A LeYa deliberou voltar a atribuir, em 2021, o Prémio literário por ela instituído em 2008 e que se encontrava suspenso por força da gravíssima crise que atravessamos. Manter o prémio obriga porém a alterar o seu valor, que passará a ser de 50.000 euros", lê-se no comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O grupo editorial realça que o prémio continua "a ser o galardão literário de valor mais elevado instituído e sustentado no espaço da lusofonia por uma entidade privada" e refere que "esta decisão foi tomada ouvido o presidente do júri do Prémio, Manuel Alegre".