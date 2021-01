Actualidade

O município da Figueira da Foz é um dos primeiros do distrito de Coimbra a efetuar recolha de resíduos e lavagem de contentores com uma frota de viaturas movidas a gás natural.

Na apresentação das cinco novas viaturas, que decorreu na manhã de hoje, o presidente da Câmara, Carlos Monteiro, salientou que os novos veículos "são menos poluentes" e demonstram uma preocupação ambiental na redução de gases com efeito de estufa.

"São viaturas mais amigas do ambiente. É difícil ter viaturas desta dimensão movidas com baterias, pelo que estas são a gás natural comprimido, que é um combustível fóssil muito menos poluente do que o gasóleo", frisou aos jornalistas.