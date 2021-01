Covid-19

O hospital de Évora vai abrir uma nova unidade de cuidados intensivos (UCI) para doentes com covid-19 e aumentar os postos de atendimento no serviço de urgência para infetados ou com suspeitas de infeção do coronavírus.

A nova UCI, com cinco camas, entra em funcionamento na sexta-feira, e a urgência vai ficar com "o dobro dos postos de atendimento", a partir do fim de semana, revelou hoje a presidente do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Maria Filomena Mendes.

A responsável indicou que o HESE "tem estado a tentar criar soluções dentro das próprias instalações para o alargamento da UCI, enfermarias e urgência" para doentes covid-19, sublinhando que o atual edifício "já não é suficiente para dar resposta" e é necessário "o novo Hospital Central do Alentejo".