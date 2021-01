Actualidade

A oposição da Costa do Marfim, que boicotou as eleições presidenciais de outubro e apelou à desobediência civil, anunciou hoje que vai participar nas legislativas de 06 de março para conquistar "uma maioria no Parlamento".

"A coligação de plataformas e partidos políticos da oposição gostaria de anunciar solenemente a sua participação nas próximas eleições", disse Georges Armand Ouégnin, em nome de todos os partidos da oposição na sede do Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI), do ex-presidente Henri Konan Bédié, o principal opositor.

Os dois principais partidos da oposição, PDCI e a Frente Popular da Marfinense (FPI, na sigla em francês), do ex-presidente Laurent Gbagbo, fazem parte desta "coligação de plataformas".