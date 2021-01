Actualidade

O encerramento da Escola de Condução "A Desportiva", na zona Norte, lesou 949 alunos, que têm agora de concluir a obtenção da carta de condução noutros estabelecimentos, explica hoje o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

"Quanto à situação dos alunos que estão inscritos nestas escolas de condução, foram contabilizados 949 alunos com licenças de aprendizagem ativas e que serão, potencialmente, os candidatos a condutor, que têm de procurar outras escolas de condução para concluírem o processo formativo e realizarem as provas de exame, para poderem obter as suas cartas de condução ou averbarem categorias", explica o IMT, em resposta enviada à agência Lusa.

Uma carta a pronto pagamento custava cerca de 600 euros, mas, caso optassem por pagar em prestações, o valor subia para mais de 700 euros, disse anteriormente Ana Silva, uma das alunas lesadas. Uma ex-funcionária da escola indicou hoje à Lusa que, ao todo, estará em causa mais de meio milhão de euros pagos pelos quase mil alunos que não vão obter a carta de condução nem vão ser reembolsados, devido à insolvência da empresa, decretada em 03 de setembro de 2020, pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.