Covid-19

O total de mortes provocadas pelo surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, no Alentejo, subiu para 16, com a morte de mais três utentes, disse hoje à agência Lusa o provedor.

As três vítimas mortais mais recentes são duas idosas que morreram no hospital de Beja e um idoso que morreu na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) daquela vila do distrito de Beja, precisou José Alberto Rosa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mértola (SCMM).

Devido ao surto no lar, já foram infetadas 101 pessoas com o vírus que provoca a doença covid-19, nomeadamente 65 utentes - 16 dos quais morreram - e 36 funcionárias, precisou.