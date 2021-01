Eleições/EUA

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recusou hoje pronunciar-se sobre a violência em Washington causada pelos apoiantes do Presidente cessante Donald Trump, argumentando que a política mexicana para o estrangeiro não é de intervenção.

"Não vamos intervir nestes assuntos que preocupam os norte-americanos. Essa é a nossa política, é o que posso comentar", disse López Obrador, questionado durante a sua conferência de imprensa matinal no Palácio Nacional.

As declarações do chefe de Estado mexicano ocorrem um dia depois do ataque ao Congresso, em Washington, por apoiantes de Trump - que se recusaram a reconhecer a sua derrota eleitoral -, num cerco que durou quase quatro horas e deixou quatro mortos, 14 polícias feridos e pelo menos 52 detidos.