Actualidade

O grupo do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu exortou hoje a presidente da Comissão Europeia a intervir no caso da nomeação do magistrado português para a Procuradoria Europeia, "particularmente preocupante" quando Portugal preside ao Conselho da UE.

Numa carta hoje enviada a Ursula von der Leyen, à qual a Lusa teve acesso, o PPE lembra os recentes desenvolvimentos no processo, com a divulgação, por vários órgãos de comunicação social, de uma missiva enviada por Portugal para a União Europeia.

Nessa carta, segundo o PPE, o currículo do procurador José Guerra, o escolhido pelo Governo, era sobrevalorizado. O PPE critica também a desvalorização da polémica por parte da ministra da Justiça e sustenta que este caso "mina fundamentalmente a integridade da Procuradoria Europeia, num momento crucial do seu estabelecimento".