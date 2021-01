Covid-19

O número de infetados do surto de covid-19 do lar da Cartaxaria da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, subiu de 16 para 37, disse hoje o delegado de saúde.

De um total de 110 pessoas, 37 estão infetadas, sendo 10 funcionários e 27 utentes, disse à agência Lusa Pompeu Balsa, depois de concluir a testagem a todos os utentes e funcionários do lar.

Entre os 27 utentes, um encontra-se hospitalizado e os restantes estão a recuperar na instituição sem sintomas ou apresentando sintomas ligeiros.