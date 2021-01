Actualidade

A agência de notação financeira Fitch Ratings disse hoje que a criação do acordo de livre comércio em África não vai alterar os 'ratings', mas pode ser positivo do ponto de vista do crédito a longo prazo.

"A implementação do acordo sobre Área de Livre Comércio Continental Africana (ALCCA), por si só, é improvável que seja um condutor de ajustamentos na notação financeira dos países", lê-se num comentário sobre a aplicação do acordo desde 01 de janeiro.

"Pode ser positivo, do ponto de vista da análise do crédito, a longo prazo se a liberalização do comércio levar a um melhoramento do ambiente de negócios de forma geral e a um crescimento económico mais forte em África", disse a Fitch Ratings no comentário enviado aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.