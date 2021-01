Actualidade

Camacha, União da Madeira e Câmara de Lobos vão abandonar o Campeonato de Portugal de futebol, assegurando a permanência no escalão em 2021/22, devido às restrições impostas pelo governo regional da Madeira face à pandemia de covid-19.

O Marítimo B, que conta com estrutura profissional, permanece na competição do terceiro escalão do futebol nacional, disputando os jogos no continente, informou hoje em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que tentou a mesma solução para os outros emblemas madeirenses.

De acordo com o mesmo documento, esta decisão resultou de uma reunião ocorrida hoje entre FPF, clubes, associação da Madeira e governo regional, tendo em vista o impasse criado no normal desenrolar da competição, pela proibição de competições não profissionais em território madeirense.