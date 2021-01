Covid-19

O presidente do Secretariado Regional de Leiria da União das Misericórdias Portuguesas considerou hoje que a pandemia de covid-19 colocou em destaque o trabalho destas entidades e das instituições particulares de solidariedade social, e realçou o papel das funcionárias dos lares.

"Esta situação da pandemia veio destacar o trabalho das misericórdias e das IPSS [instituições particulares de solidariedade social] no apoio aos idosos, mas não só", disse à agência Lusa Joaquim Guardado, também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, no distrito de Leiria, exemplificando com as ações no combate à pobreza.

Joaquim Guardado particularizou o papel das funcionárias dos lares, que "fazem um trabalho relevantíssimo" de apoio aos idosos na prevenção do novo coronavírus ou mesmo quando aqueles estão infetados.