Covid-19

A Secretaria da Educação da Madeira decidiu hoje encerrar as cerca de 20 escolas do município de Santa Cruz devido ao aumento de casos de covid-19, que coloca o concelho na lista de risco elevado.

"Na sequência do registo do número de casos que coloca o concelho em risco elevado, foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Santa Cruz, ao longo do turno da tarde de hoje", pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial deste departamento do Governo da Madeira, que prevê reabrir os estabelecimentos na terça-feira.

A medida "afeta um total de 4.400 alunos, 1.000 professores e funcionários, e cerca de 20 estabelecimentos".