O primeiro-ministro frisou hoje que os membros do Governo só respondem politicamente perante si e reiterou que a ministra da Justiça agiu "corretamente" ao longo do processo de escolha do procurador europeu.

Esta posição de António Costa foi transmitida em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de questionado sobre pressões para a demissão de Francisca Van Dunem do cargo de titular da pasta da Justiça, na sequência da polémica em torno dos dados errados constantes numa nota enviada à União Europeia sobre o currículo do novo procurador europeu, José Guerra.

"Tenho total confiança em todos os membros do Governo e quando a deixar de ter eles deixarão de ser membros do Governo. Compete exclusivamente ao primeiro-ministro escolher e indicar quem são os membros do Governo. É perante o primeiro-ministro que cada um dos membros do Governo responde pela sua atuação", salientou o líder do executivo logo no início da sua resposta.