Covid-19

A segunda vaga da pandemia de covid-19 em África está a alastrar a um "ritmo recorde", com quase metade do total de casos declarados desde outubro, a uma média de 22 mil novas infeções diárias.

De acordo com uma análise do Africa Center for Strategic Studies, com sede em Washington, baseada em dados da Universidade Jonhs Hopkins, 28 dos 54 países africanos tem vindo a reportar, desde 01 de outubro, um número crescente de casos de semana para semana.

"Esta tendência resultou numa média de 22 mil novos casos diários em dezembro, eclipsando o pico de 18 mil registados durante a primeira vaga da pandemia em julho", adianta o Africa Center for Strategic Studies.